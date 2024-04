Investidor conserva cautela e taxas de juros oscilam com leve baixa

As taxas de juros negociadas no mercado futuro conservam leve baixa em todos os vencimentos nesta segunda-feira, alinhadas com o desempenho dos juros dos Treasuries e o enfraquecimento do dólar no mercado internacional.

Com a agenda de indicadores mais escassa neste início de semana, os investidores mantêm as atenções concentradas na próxima quarta-feira, dia de feriado no Brasil, mas também de decisão de política monetária nos Estados Unidos.

"O Federal Reserve vive um dilema entre atividade e inflação que ele não está acostumado a lidar, tende de priorizar um dos dois", afirma Renan Suehasu, planejador financeiro e sócio da A7 Capital.

De acordo com ele, o mercado já antecipou nos últimos dias um cenário possivelmente mais conservador na política monetária e hoje apenas mostra cautela diante dele, o que explica as oscilações mais comedidas.

Às 11h37, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 10,165%, ante 10,190% do ajuste de sexta-feira.

O DI para janeiro de 2027 projetava 10,78%, contra 10,80% do ajuste anterior.