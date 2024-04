Ibovespa hesita em semana com Fed; Casas Bahia dispara

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa hesitava nesta segunda-feira, com agentes financeiros em clima de expectativa para desfecho da reunião de política monetária dos Estados Unidos nesta semana, enquanto Casas Bahia era destaque no dia com salto de 16,5% após pedido de recuperação extrajudicial.

Às 10h32, o Ibovespa subia 0,12%, a 126.682,01 pontos. O volume financeiro somava 1,4 bilhão de reais.

De acordo com economistas do Bradesco, as atenções nesta semana estão voltadas para a reunião do Federal Reserve nos Estados Unidos.

"Na quarta-feira, o Fed anunciará sua decisão de política monetária, em que o tom do comunicado e das falas de (Jerome) Powell serão fundamentais para avaliar a trajetória esperada dos juros no país", afirmaram em nota a clientes, referindo-se ao chair do banco central norte-americano.

Em Wall Street, a segunda-feira mostrava alívio nos rendimentos dos Treasuries de 10 anos, para 4,6362%, enquanto o S&P 500 tinha elevação de 0,45% nos primeiros negócios.

DESTAQUES

- CASAS BAHIA ON disparava 16,54%, a 6,34 reais, após anunciar na noite de domingo que fez um pedido de recuperação extrajudicial, citando dívidas de 4,1 bilhões de reais e que já conta com apoio do Bradesco e Banco do Brasil, seus principais credores. A companhia disse que o plano não envolve dívidas operacionais com fornecedores e parceiros e não impacta trabalhadores ou clientes. MAGAZINE LUIZA ON perdia 2,1%.

- HYPERA ON avançava 4,10%, a 29,72 reais, após o grupo farmacêutico divulgar no final da sexta-feira que o lucro líquido das operações continuadas somou 391,5 milhões de reais no trimestre encerrado em março, alta de 15,4% frente ao mesmo período de 2023, enquanto o lucro líquido, por sua vez, subiu 14,6% ano a ano, para 388,9 milhões de reais.

- REDE D'OR ON valorizava-se 2,63%, a 26,53 real, endossada por relatório de Itaú BBA elevando a recomendação dos papéis para "outperform" ante "market perform', bem como o preço-alvo de 30 para 33 reais. HAPVIDA ON mostrava elevação de 3,44%.

- BRASKEM PNA ganhava 1,75%, a 23,21 real, após divulgar dados de vendas do primeiro trimestre na última sexta-feira, após o fechamento do mercado. No caso das vendas de resinas no Brasil, houve queda de 5% ano a ano. Os números também mostraram que a taxa média de utilização de centrais petroquímicas no país caiu 3 pontos percentuais, para 74%.

- VALE ON subia 0,72%, a 63,19 reais, mesmo tendo como pano de fundo a queda dos futuros do minério de ferro na China. A mineradora também divulgou que foi apresentada uma proposta de 127 bilhões de reais para um acordo definitivo com governos sobre reparação do desastre de Mariana (MG) envolvendo a Samarco, uma joint venture da empresa brasileira com a australiana BHP.

- PETROBRAS PN tinha variação positiva de 0,05%, a 41,43 reais, em dia de queda dos preços do petróleo no exterior, o que favorecia ajustes uma vez que as ações da petrolífera acumulavam até a última sexta-feira uma alta de 13,8% em abril, contra uma queda de 1,2% do Ibovespa no mesmo período. No setor, PETRORECONCAVO ON caía 1,73%, 3R PETROLEUM ON cedia 1,67% e PRIO ON mostrava acréscimo de 0,02%.

- BRADESCO PN tinha declínio de 0,14%, a 13,86 reais, tendo no radar a divulgação do balanço do banco na próxima quinta-feira. Mas quem abre a temporada de resultados dos bancos do Ibovespa é o Santander Brasil, na terça-feira. SANTANDER BRASIL UNIT registrava acréscimo de 0,18%. Ainda no setor, ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,37%, a 32,09 reais, e BANCO DO BRASIL ON perdia 0,04%, a 27,54 reais.