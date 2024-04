Como funciona e para que serve o 'dedo de mentira' criado pela Toyota

A Toyota começou a fabricar dedos falsos para melhorar a segurança de seus trabalhadores no chão de fábrica.

Desenvolvidos com a ajuda da Panasonic, eles são responsáveis por aferir os riscos que os funcionários passam, auxiliando no ajuste de máquinas e ferramentas para que o risco de lesões diminua.

Para que serve

O desenvolvimento dos dedos começou em 2018, quando a Toyota se uninu à Panasonic e a um departamento de pesquisa da faculdade de medicina da Universidade de Nagoya, que já estavam trabalhando em projetos semelhantes.

A Panasonic tinha um dispositivo que analisava lesões nos dedos. Porém, a Toyota achava que demorava tempo demais para analisar os respectivos dados no computador.

Assim, a marca optou por algo mais simples: algo que pudesse transmitir visualmente o quão suscetíveis os dedos são a lesões com as máquinas. Dessa forma, os dedos falsos permitem que os engenheiros ajustem e adaptem as forças que as máquinas exercem durante a produção.

O dedo é feito com pele de porco - pois imita a elasticidade e a sensação da pele humana. Por dentro há um núcleo de aço inoxidável que simula um osso humano. De acordo com sexo e idade, a marca fabrica dedos com propriedade diferentes.

A experiências com os dedos não são apenas uteis para os empregados das fábricas, mas também para acidentes que clientes podem vir a sofrer.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.