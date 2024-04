Morre bebê retirada do útero da mãe após ataque em Gaza

ROMA, 26 ABR (ANSA) - A bebê palestina retirada com vida do útero de sua mãe, morta durante um ataque israelense no sul da Faixa de Gaza, não resistiu e faleceu nesta sexta-feira (26), informou a rede britânica BBC.

Segundo a agência, a pequena ficou cinco dias internada em uma unidade de cuidados intensivos neonatais no enclave palestino, após ter nascido por meio de uma cesariana realizada com urgência.

A mãe da bebê, Sabreen al-Sakani, que estava grávida há sete meses e meio, morreu depois de sua casa ser atingida em um bombardeio de Israel contra a cidade de Rafah.

Na ocasião, ela dormia com o marido e outra filha do casal, que morreram na hora. Sabreen, porém, foi resgatada com ferimentos graves e chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu e foi submetida a uma cesariana.

Após a cirurgia, profissionais de saúde tentaram animar a recém-nascida com uma bomba manual, tendo em vista que ela "nasceu com graves problemas respiratórios", segundo vídeo divulgado nas redes sociais. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.