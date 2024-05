Sainz é punido e perde posição para Pérez no GP de Miami

ROMA, 6 MAI (ANSA) - O piloto Carlos Sainz, da Ferrari, foi punido com um acréscimo de cinco segundos a seu tempo de corrida e caiu de quarto para quinto lugar no Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1.

A penalidade foi divulgada apenas horas depois da prova e se deve a um choque com Oscar Piastri, da McLaren, incidente que forçou o australiano a trocar o bico do carro e sair da zona de pontuação.

Com isso, o quarto lugar de Sainz em Miami foi herdado por Sergio Pérez, da Red Bull, que agora tem 103 pontos no campeonato, 33 a menos que o líder Max Verstappen (Red Bull), com 136.

Em seguida aparecem Charles Leclerc (Ferrari), com 98, Lando Norris (McLaren) e Sainz, ambos com 83. A Red Bull lidera o mundial de construtores com 239 pontos, contra 187 da Ferrari e 124 da McLaren. (ANSA).

