Ações da China registram recuperação, Hong Kong tem maior sequência de ganhos desde 2018

XANGAI (Reuters) - As ações da China registraram recuperação nesta segunda-feira com os investidores retornando de um longo feriado do Dia do Trabalho, enquanto o mercado de Hong Kong marcou a 10ª sessão consecutiva de ganhos, a mais longa sequência desde 2018.

As ações asiáticas em geral subiram com as apostas renovadas de que o Federal Reserve provavelmente reduzirá a taxa de juros este ano, enquanto o iene se enfraqueceu após um forte aumento na semana passada devido à suspeita de intervenção cambial de Tóquio.

O sentimento também melhorou, uma vez que a China intensificará o apoio à economia com políticas monetárias prudentes e políticas fiscais proativas, incluindo taxas de juros e de compulsório, disse o Politburo do Partido Comunista, citado pela mídia estatal.

"A declaração da reunião do Politburo de abril refletiu um forte compromisso de estimular o crescimento, especialmente na discussão sobre possíveis medidas de desestocagem de propriedades", disse Jason Lui, chefe de estratégia de ações e derivativos no BNP Paribas, em uma nota.

No fechamento, o índice de Xangai subiu 1,16%, marcando o nível de fechamento mais alto desde setembro de 2023. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,48%, e atingiu o maior fechamento desde outubro de 2023.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,55%, registrando o 10º ganho consecutivo e registrando a maior sequência de altas desde 2018.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em SEUL, o índice KOSPI não teve operações.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,95%, a 20.523 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,31%, a 3.303 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,70%, a 7.682 pontos.