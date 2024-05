Bolsonaro é internado em Manaus com infecção de pele

(ANSA) - BRASÍLIA, 06 MAG - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ser internado neste domingo (5), em um hospital de Manaus, no Amazonas, por causa de uma infeção de pele e ainda não tem previsão de alta.

"Estou baixado no Hospital Santa Júlia em Manaus. Quadro de erisipela ainda sem previsão de alta. Um abraço a todos", disse o ex-mandatário.

De acordo com fontes do PL, Bolsonaro vomitou e se sentiu mal durante um passeio de barco no sábado (4) e teve de ser levado às pressas ao hospital da capital amazonense.

O ex-presidente chegou a receber alta e participou à noite de um evento do PL Mulher encabeçado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, mas voltou a ser hospitalizado no domingo.

Bolsonaro já enfrentou um episódio de erisipela em novembro de 2022, após sua derrota nas eleições presidenciais. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.