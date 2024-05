Rússia reivindica conquista de duas localidades no leste e nordeste da Ucrânia

O Exército da Rússia anunciou nesta segunda-feira (6) que assumiu o controle de duas localidades na Ucrânia, uma na frente leste, na região de Donetsk, onde as tropas de Moscou registram vários avanços, e uma posição na região de Kharkiv, no nordeste.

O Ministério da Defesa russo informou que seus soldados "libertaram" as localidades de Kotlyarivka, no nordeste, e Soloviove, na região de Donetsk, no leste, perto da cidade de Ocheretybe, cuja captura Moscou reivindicou no domingo.

Nas últimas semanas, o Exército russo avançou na frente leste, perto de Avdiivka, cidade que foi tomada em fevereiro, após uma batalha violenta que durou meses.

Moscou aproveitou o desgaste das tropas de Kiev e sua inferioridade de soldados, além da escassez de munição após o atraso na chegada da ajuda militar do Ocidente.

A retomada da ajuda militar dos Estados Unidos, após a aprovação no final de abril de um pacote de 61 bilhões de dólares para Kiev, deve permitir à Ucrânia consolidar suas forças e tentar estabilizar a frente, especialmente no leste.

