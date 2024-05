Israel ordena evacuação do leste de Rafah e prepara incursão

TEL AVIV, 6 MAI (ANSA) - As Forças de Defesa de Israel (IDF) pediram nesta segunda-feira (6) a evacuação dos bairros do leste de Rafah, cidade do sul da Faixa de Gaza que abriga mais de 1,2 milhão de pessoas - incluindo 600 mil crianças - e se tornou refúgio de palestinos de outras regiões do enclave.

A medida indica a iminência de uma incursão terrestre em Rafah, apesar dos apelos da comunidade internacional e de agências humanitárias contra a operação.

O exército israelense quer que a população se desloque para uma "zona humanitária ampliada" entre Al Mawasi e Khan Younis, também no sul de Gaza, e lançou folhetos em árabe para instruir os palestinos.

"Iniciamos uma operação de escala limitada para a evacuação temporária das pessoas que vivem no leste de Rafah", disse um porta-voz militar, acrescentando que a medida deve englobar cerca de 100 mil indivíduos.

O Crescente Vermelho, no entanto, afirma que a zona de evacuação abriga atualmente 250 mil pessoas, muitas delas refugiadas de outras partes de Gaza.

A iminente incursão em Rafah chega em meio aos entraves nas negociações entre Israel e Hamas para uma trégua e a libertação dos reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023.

Enquanto o governo israelense exige a soltura imediata de todas as pessoas ainda em cativeiro, o grupo islâmico quer a retirada total das tropas do país judeu da Faixa de Gaza e um cessar-fogo definitivo.

"A ordem de evacuação é uma perigosa escalada que terá consequências", disse Sami Abu Zuhri, funcionário de alto escalão do Hamas. (ANSA).

