Madonna deixa Rio após show histórico em Copacabana

(ANSA) - BRASÍLIA, 06 MAG - Após cantar para 1,6 milhão de pessoas no Rio de Janeiro no sábado (4), Madonna deixou o hotel Copacabana Palace na noite de domingo (5) ovacionada por dezenas de fãs, antes de entrar no carro que a levou até o Aeroporto Internacional do Galeão.

Acompanhada por um forte esquema de segurança e membros de sua equipe, a rainha do pop acenou e mandou beijos para o público por volta das 22h20, um dia depois de ter encerrado a turnê "Celebration", que celebrou seus 40 anos de carreira.

No domingo, Madonna divulgou um vídeo no qual agradece ao Rio de Janeiro pelo show histórico, um evento que a deixou "sem palavras". A diva também mandou uma mensagem para as cantoras brasileiras Anitta e Pabllo Vittar, que participaram do espetáculo, o maior da carreira da artista americana. (ANSA).

