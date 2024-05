Auditores fiscais federais agropecuários votarão amanhã indicativo de greve

São Paulo, 6 - Os auditores fiscais federais agropecuários podem entrar em greve na terça-feira, 7. Em nota, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Agropecuários (Anffa Sindical) anunciou para a data a realização de uma assembleia para votar um indicativo de greve. Os servidores realizam uma "operação-padrão" desde janeiro."A medida ocorre em razão da falta de diálogo do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que desde março não apresenta uma contraproposta de reestruturação da carreira, diferentemente do tratamento que tem dado a outras que compõem o serviço público federal", afirmou o Anffa Sindical em nota.Diante da situação de calamidade no Rio Grande do Sul, os auditores fiscais agropecuários que atuam no Estado suspenderam ontem a mobilização. A iniciativa foi relatada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, durante evento para anúncio do fim do ciclo de vacinação para febre aftosa em todo o território nacional.A operação-padrão dos auditores fiscais federais agropecuários começou em 22 de janeiro. Uma das estratégias do movimento é liberar cargas dentro do prazo exigido por lei, mas somente no último dia permitido. Os servidores reivindicam melhores salários e condições de trabalho.