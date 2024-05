Argumentos para corte de juros pelo BCE estão ficando mais fortes, diz economista-chefe 

FRANKFURT (Reuters) - Os argumentos a favor de um corte na taxa de juros do Banco Central Europeu em junho estão ficando mais fortes, já que a inflação de serviços está finalmente começando a diminuir, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, ao jornal espanhol El Confidencial nesta segunda-feira.

O BCE praticamente prometeu um corte na taxa de juros em 6 de junho, desde que os novos dados reforcem a crença das autoridades de que a inflação voltará à sua meta de 2% até meados do próximo ano.

"Tanto a estimativa provisória de abril para a inflação da zona do euro quanto o número do PIB do primeiro trimestre que foi divulgado aumentam minha confiança de que a inflação deve retornar à meta em tempo hábil", disse Lane ao jornal em uma entrevista.

"Portanto, a partir de hoje, meu nível de confiança pessoal melhorou em comparação com nossa reunião de abril", disse Lane, acrescentando que mais dados cruciais ainda serão publicados nas próximas semanas.

Os investidores também parecem pensar que um corte em junho é praticamente um negócio fechado, mas as dúvidas sobre as medidas subsequentes aumentaram nas últimas semanas, depois que o Federal Reserve sinalizou que seu próprio afrouxamento poderia demorar.

Embora o BCE insista que não depende do Fed, uma diferença cada vez maior na taxa de juros entre os maiores bancos centrais do mundo enfraqueceria o euro e aumentaria a inflação europeia, provavelmente limitando o apetite do BCE para agir sozinho.

Lane disse que os dados da inflação de abril finalmente mostraram progresso nos preços dos serviços, mas que o banco continuaria a se concentrar nos serviços para garantir que isso não prejudicasse a desinflação mais tarde.

A inflação geral ficou em 2,4% no mês passado e o BCE espera que ela flutue em torno desse nível durante a maior parte deste ano, antes de cair novamente em 2025.

(Por Balazs Koranyi)

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447723))

REUTERS LB