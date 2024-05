Putin ordena exercícios nucleares com tropas próximas da Ucrânia

MOSCOU, 6 MAI (ANSA) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta segunda-feira (6), "em um futuro próximo" a realização de exercícios com armas nucleares para as tropas militares posicionadas perto da Ucrânia Em nota, o Ministério da Defesa russo explicou que as atividades são uma resposta a "declarações provocativas e ameaças de certas autoridades ocidentais" contra seu país.

Putin não citou nominalmente as autoridades ocidentais, mas nas últimas semanas o presidente da França, Emmanuel Macron, tem defendido o envio de soldados para ajudar a Ucrânia a resistir à invasão da Rússia, bem como o governo do Reino Unido.

"Durante os exercícios, uma série de medidas será tomada para praticar a preparação e uso de armas nucleares não estratégicas", acrescenta o texto.

De acordo com Moscou, a operação contará com a mobilização da Aeronáutica, Marinha e das forças do Distrito Militar do Sul, cuja sede é perto do território ucraniano que abrange as regiões que o governo russo alegar ter anexado.

A iniciativa foi tomada "por instrução do comandante-chefe supremo das Forças Armadas da Federação Russa", Vladimir Putin.

No entanto, a data e o local dos exercícios ainda não foram revelados. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.