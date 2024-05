Minério de ferro sobe com estímulo imobiliário da China e reabastecimento pós-feriado

Por Amy Lv e Emily Chow

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, com o sentimento dos investidores impulsionado pelos esforços da China para reanimar seu mercado imobiliário em dificuldades e por uma esperada onda de reabastecimento das siderúrgicas após o feriado do Dia do Trabalho.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,63%, a 896 iuanes (124,21 dólares) a tonelada, o maior valor desde 7 de março.

O minério de ferro de referência para junho na Bolsa de Cingapura avançava 2,05%, a 119,45 dólares a tonelada, o maior valor desde 25 de abril.

Pequim disse em uma reunião do politburo em 30 de abril que coordenaria e melhoraria as políticas para reduzir o estoque de habitações, enquanto dados privados mostraram que as vendas de imóveis em abril para as principais incorporadoras caíram em um ritmo ligeiramente mais lento.

Os mercados de derivativos chineses, que ficaram fechados de 1 a 3 de maio para o feriado do Dia do Trabalho, ainda não reagiram aos sinais.

"Há alguma mudança positiva no conteúdo dessa reunião em comparação com a realizada no final de dezembro passado; as vendas do estoque de moradias fornecerão ajuda substancial às incorporadoras que enfrentam dificuldades de capital", disseram analistas da China Galaxy Securities em uma nota.

A perspectiva de melhoria dos fundamentos, graças ao aumento contínuo da produção de metais quentes e à queda nas chegadas de minério, também elevou o sentimento.

"Dada a queda óbvia nas chegadas de minério, espera-se que surja um ponto de inflexão em termos de estoques portuários se a retomada da produção entre as usinas acelerar em meados ou no final de maio", disseram analistas da Yongan Futures em uma nota.

(Reportagem de Amy Lv e Emily Chow)