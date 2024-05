Saudi Aramco elevará preços do petróleo em junho para Europa e Ásia

A Saudi Aramco, estatal petrolífera da Arábia Saudita, vai elevar os preços da commodity em junho para clientes do noroeste da Europa, da Ásia e do Mediterrâneo, segundo tabela divulgada pela Dow Jones Newswires.

No caso dos tipos extra light e light negociados para o noroeste europeu, por exemplo, os ajustes por barril serão de US$ 1,70 e US$ 1,80, respectivamente.

Para a Ásia, esses mesmos tipos vão subir US$ 0,50 e US$ 0,70. E para o Mediterrâneo, US$ 2,00 e US$ 2,10.

Já para os EUA, os preços dos tipos extra light e light ficarão inalterados no próximo mês, enquanto os dos tipo médio e pesado cairão US$ 0,20 por barril, de acordo com a tabela.

*Com informações da Dow Jones Newswires