Expansão da atividade de serviços da China enfraquece em abril, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A expansão da atividade de serviços da China desacelerou um pouco em abril em meio ao aumento dos custos, mas o crescimento do volume de novos pedidos acelerou e o sentimento das empresas melhorou, impulsionando as expectativas de uma recuperação econômica sustentada, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta segunda-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global diminuiu de 52,7 em março para 52,5 em abril, permanecendo em território expansionista pelo 16º mês consecutivo. A marca de 50 separa expansão de contração.

A segunda maior economia do mundo cresceu mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre, mas ainda está enfrentando uma série de desafios, incluindo uma prolongada retração no setor imobiliário e uma demanda doméstica fraca.

"O forte início do ano é consistente com os PMIs de indústria e serviços do Caixin, que permanecem em território expansionista há vários meses consecutivos", disse Wang Zhe, economista sênior do Caixin Insight Group.

O volume geral de novos negócios atingiu o patamar mais alto desde maio do ano passado, enquanto que a demanda melhor no exterior e o crescimento da atividade turística ajudaram a impulsionar o crescimento de novos pedidos de exportação para o ritmo mais rápido em dez meses.

Isso, por sua vez, ajudou a elevar a confiança nos negócios entre os provedores de serviços chineses nos próximos 12 meses, atingindo o nível mais alto deste ano.

As empresas continuaram a enfrentar alguma pressão de custos, com aumentos de preços de insumos para materiais, mão de obra e energia, embora a alta tenha permanecido abaixo da média de longo prazo da pesquisa. Isso levou as empresas a aumentar os preços cobrados de seus clientes, ao mesmo tempo em que permaneceram relutantes em preencher as vagas criadas por demissões.

Economistas dizem que a pesquisa do Caixin está mais inclinada para as empresas menores, voltadas para a exportação, do que o PMI oficial, muito mais amplo, que mostrou uma desaceleração acentuada na atividade do setor de serviços no mês passado.

O PMI Composto do Caixin/S&P, que acompanha os setores de serviços e indústria, subiu de 52,7 em março para 52,8 no mês passado, marcando o ritmo mais rápido desde maio de 2023.

