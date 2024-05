Trump retorna a tribunal em Nova York nesta 2ª para julgamento sobre suborno

Por Jack Queen e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - Donald Trump retornará a um tribunal de Nova York nesta segunda-feira, onde será forçado a se sentar em silêncio enquanto outros testemunham sobre seus esforços durante a eleição presidencial de 2016 para encobrir notícias de um suposto encontro com uma estrela pornô.

O julgamento criminal de Trump pelo pagamento secreto a uma atriz pornô, que está entrando em seu 12º dia, já contou com o depoimento de uma ex-assessora do ex-presidente e de um ex-editor de tabloide sobre as ações de Trump durante sua primeira candidatura presidencial para abafar histórias de comportamento sexual pouco lisonjeiro.

Os promotores de Nova York acusam Trump de falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento de 130.000 dólares à estrela pornô Stormy Daniels, que alega ter tido um encontro sexual com ele em 2006. Trump se declarou inocente e nega ter tido relações sexuais com Daniels.

Trump reclama com frequência que o julgamento criminal, o primeiro de um ex-presidente dos Estados Unidos, o mantém confinado em um tribunal de Manhattan quando ele deveria estar cortejando eleitores para sua candidatura à Casa Branca.

No fim de semana, ele recebeu um grupo de possíveis candidatos a vice-presidente em um evento do Partido Republicano na Flórida.

O caso apresenta alegações de adultério e pagamentos secretos, mas é amplamente visto como menos consequente do que três outros processos criminais que Trump enfrenta. No entanto, esse é o único processo que certamente irá a julgamento antes da eleição presidencial de 5 de novembro.

Os outros processos o acusam de tentar anular sua derrota presidencial em 2020 e de manipular indevidamente documentos confidenciais após deixar o cargo. Trump se declarou inocente em todos os três.

Não está claro quem testemunhará nesta segunda-feira. Os promotores têm mantido sua lista de testemunhas em segredo devido à preocupação de que Trump possa tentar influenciar os principais participantes do julgamento.

Trump foi multado em 9.000 dólares pelo juiz Juan Merchan por violar uma ordem de silêncio que o impedia de fazer comentários públicos sobre jurados, testemunhas e familiares do juiz e dos promotores.

Merchan está considerando a possibilidade de impor uma nova multa por outras supostas violações, conforme solicitado pelos promotores.

Os principais participantes do caso ainda não testemunharam, incluindo Daniels e o ex-advogado de Trump Michael Cohen, que foi responsável pelo pagamento a Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford.