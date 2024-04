Incêndio em pousada deixa ao menos 10 mortos em Porto Alegre

Do UOL, em São Paulo

Um incêndio deixou pelo menos dez mortos em uma pousada em Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira (26).

O que aconteceu

A informação das mortes foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. A pousada fica localizada na avenida Farrapos, no bairro Floresta.

Sete pessoas foram hospitalizadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a varredura do local ainda era realizada na manhã desta sexta e não há informações sobre desaparecidos no local.

Local funcionava de forma irregular. Segundo o tenente-coronel Lúcio Junes da Silva, o espaço não tinha Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios.

Vítimas foram socorridas ao Hospital de Pronto Socorro da capital. Em publicação nas redes sociais, o prefeito Sebastião Melo (PMDB) afirmou que o atendimento aos socorridos é a prioridade no momento.

Governador lamentou mortes. "Seguimos mobilizados no rescaldo dessa tragédia e na identificação das causas das chamas", afirmou o governador Eduardo Leite (PSDB) em publicação.

Sobrevivente teria se jogado do terceiro andar para fugir do fogo, disse testemunha. Em entrevista à RBSTV, uma moradora da região contou que ajudou a socorrer um dos feridos. "Ele disse que se atirou do terceiro andar. Ajudamos ele, levamos para a Santa Casa, a Santa Casa disse que não era ali. Levamos para a HPS e lá deram atendimento a ele", disse.

O UOL tenta contato com os donos da pousada, e também procurou a Prefeitura de Porto Alegre para saber se o local tinha autorização de funcionamento e para saber se a Defesa Civil acompanha o caso. O espaço será atualizado tão logo haja retorno.