Luciana Genro: Culpa dos políticos é total em tragédia no RS

O abastecimento de água potável é a questão mais dramática no Rio Grande do Sul neste momento e a culpa total da tragédia que assola o Estado do Sul é dos políticos, sem distinção entre governos de direita ou de esquerda, afirmou a deputada estadual Luciana Genro (PSOL-RS) em entrevista ao UOL News nesta segunda (6).

O nível de culpa dos políticos é total. Será necessário exigir do governo federal que reveja essa questão da dívida do Estado. Não é possível que o Estado, devastado da forma como está, siga tendo que pagar uma dívida que cresceu em cima da lógica de juros altos e sem nenhuma transparência.

Não dá para distinguir, nesse aspecto, governo de direita ou de esquerda. Durante os primeiros governos Lula e Dilma, essa lógica continuou imperando em relação aos Estados e à própria União. Teremos que questionar isso duramente. Não é possível que o Rio Grande do Sul continue nesse sistema da dívida cruel. Luciana Genro, deputada estadual (PSOL-RS)

Luciana defendeu a desburocratização para haver uma rápida liberação de recursos públicos destinados ao auxílio de famílias e reconstrução de cidades devastadas pelas chuvas.

Os recursos destinados para a Defesa Civil e mitigações dos problemas climáticos foram ínfimos. Temos várias áreas alagadas e várias cidades praticamente destruídas. É uma novidade em relação ao que já vinha acontecendo, embora não seja em relação aos alertas que os ambientalistas já fazem há muitos anos sobre o preço que a humanidade vai pagar pelo negacionismo climático.

É preciso fazer um orçamento de guerra e o próprio governo se comprometeu em estabelecer essa lógica, onde as regras de teto de gastos não devem se aplicar. Um dos problemas que sempre acompanhamos nessas tragédias é que os governos anunciam dinheiro, mas ele não chega nas mãos da prefeitura ou das pessoas. Deve haver um processo de desburocratização para que esse dinheiro chegue.

Sabemos que dinheiro tem. O governo paga uma quantidade exorbitante de juros para o mercado financeiro. Se conseguirmos desviar esse dinheiro que está indo para o pagamento da dívida pública e alimentar a especulação financeira, assim como essa lógica das emendas secretas, para garantir o socorro e a reconstrução das cidades, precisaremos de todo esse valor, porque o Rio Grande do Sul precisará ser reconstruído em vários aspectos. Luciana Genro, deputada estadual (PSOL-RS)

Luciana relatou que o fornecimento de água potável à população se tornou a principal dificuldade neste momento. Além do sistema de abastecimento estar comprometido, há escassez do produto nos mercados da região metropolitana de Porto Alegre - segundo a parlamentar, uma garrafa de água mineral está sendo vendida a até R$ 80 em Canoas.

O problema mais dramático da região metropolitana é em Canoas, São Leopoldo e Eldorado, que são cidades realmente devastadas. Eldorado praticamente não existe mais. Porto Alegre ainda está com vários pontos de água muito alta, 70% da cidade está sem abastecimento e já começa a faltar água nos mercados, bem como outros itens de alimentação, como hortifrutigranjeiros. A questão mais dramática neste momento é a da água.

Aqui em Porto Alegre, apenas duas das seis estações de tratamento de água estão funcionando. O problema é muito grave. Temos que garantir o abastecimento do mercado de água e o controle dos preços e não se pode tolerar a especulação criminosa. Nos abrigos, as pessoas chegam em uma situação dramática por terem esperado até três dias para serem resgatadas em telhados. Elas precisam de acolhimento e não tem água nem para tomar um banho. Luciana Genro, deputada estadual (PSOL-RS)

