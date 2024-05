Agentes da Força Nacional chegam ao RS; contingente vai atuar em 2 cidades

Agentes da Força Nacional chegaram ao Rio Grande do Sul na manhã de hoje para auxiliar no resgate aos desabrigados, durante as chuvas e enchentes que assolam o Estado. Ao menos 83 pessoas já morreram desde a semana passada.

O que aconteceu

Foram encaminhados 117 agentes: 41 são policiais militares, 60 bombeiros e 16 policiais civis e peritos, conforme o Ministério da Justiça.

Agentes são de diferentes estados. O UOL apurou que o novo contingente é formado por militares do Distrito Federal, Rio de Janeiro e Paraná.

Comboio é composto por ao menos 24 caminhonetes e dois ônibus. Por conta da urgência, alguns veículos chegavam a trafegar acima de 120km/h. Na manhã de hoje, eles estavam em deslocamento, na cidade litorânea de Torres (RS), no extremo norte do estado.

Grupo vai atuar em duas cidades. Metade vai para Canoas e outra para São Leopoldo, ambas na região metropolitana de Porto Alegre.

Grupo vai atuar no resgate aos desabrigados. 111 pessoas estão desaparecidas, 121.957 desalojadas e 850.422 afetadas. Vídeos mostram como ficaram cidades gaúchas após as enchentes sem precedentes.

Governo federal reconheceu estado de calamidade pública em 336 municípios, entre elas a capital gaúcha. Com a decisão, os municípios podem ter acesso a recursos federais de forma facilitada. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Ao todo, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios.

Governo quer aprovar MP para liberar dinheiro

Expectativa é que a Medida Provisória seja aprovada até quarta-feira (8). "Precisamos aprovar medida legislativa que excepcionalize, para o dinheiro chegar mais rápido. Porque se for cumprir o prazo normal, fica complicado", afirmou o ministro-chefe da Secom da Presidência, Paulo Pimenta.

Ministro diz que é preciso quase R$ 1 bilhão só para recuperar estradas. "São necessárias informações que precisam ser levantadas por estados e municípios. Eu posso dizer que, só de estradas, o Renan Filho (ministro dos Transportes) já levantou um dado de quase R$ 1 bilhão. Se for ver os dados de cidades, são bem significativos", disse Waldez Góes à Globonews.

Lula fez segunda visita ao estado no domingo (5) e disse que burocracia não impedirá ajuda. A fala do presidente ocorreu depois de o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), reclamar da dívida pública do Estado com a União.

Petista também cobrou plano de prevenção de tragédias. Segundo ele, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está incumbida de apresentar essa medida. "É preciso que a gente pare de correr atrás da desgraça. É preciso que a gente veja com antecedência o que pode acontecer de desgraça", discursou ele.

Estado precisa de cobertores; saiba como ajudar

O estado do Rio Grande do Sul organizou a página SOS Rio Grande do Sul para receber doações. Existe uma preferência por envio de Pix. Há o compromisso de destinar o total dos recursos à ajuda humanitária.

Alguns itens específicos são necessários. São eles: colchões, roupa de cama e banho e cobertores higienizados.