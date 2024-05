Itália tem 3 praias entre as 50 mais belas do mundo

NUORO, 6 MAI (ANSA) - Um ranking divulgado pelo site americano "worlds50beaches.com" elegeu três praias italianas como as mais bonitas do mundo em uma lista com 50 pontos turísticos.

Segundo a publicação, Cala Mariolu (2º lugar) e Cala Goloritzè (19º), ambas na costa de Baunei, em Ogliastra, na região da Sardenha, e a Spiaggia dei Conigli (50º), em Lampedusa, na Sicília, são as únicas praias italianas que aparecem na seleção.

"Nossa lista de 2024 é o culminar de incontáveis dias passados por nossos jurados, 'Embaixadores de Praia' e a equipe de 'World's 50 Beaches' explorando praias ao redor do mundo.

Esperamos que esta lista forneça a inspiração que você precisa para planejar suas próximas férias na praia", diz a nota do site.

O resultado foi celebrado pelo italiano Stefano Monni, prefeito de Baunei, cidade do litoral de Ogliastra que encanta pelas paisagens de frente para o mar, suas praias de areia branca e águas cristalinas, quase todas acessíveis apenas pelo mar e com um número limitado de visitantes.

"Para Baunei este é um reconhecimento importante que leva o país e as nossas praias para o cenário mundial. Para nós, o dever de salvaguardar estas praias é cada vez mais crescente como temos feito há algum tempo, tendo sido os precursores da necessidade de preservar um ecossistema dos sonhos, mas ao mesmo tempo frágil", acrescentou Monni à ANSA.

Nos últimos anos, a administração municipal da Sardenha determinou um número limitado de pessoas nas duas praias: em Cala Goloritzè, cujo acesso só pode ser feito por via terrestre, podem ficar no máximo 250 pessoas ao mesmo tempo e apenas mediante reserva, e em Cala Mariolu, na qual é permitido 700 visitantes, chegando tanto por mar como por terra.

"Gostaria de convidar os turistas a visitar não só as praias, mas também o interior. Esta é uma zona que pode ser apreciada em toda a sua beleza se partir do interior e chegar ao litoral quando se abre um espetáculo de tirar o fôlego. É por isso que deve preferir as excursões", concluiu o prefeito. (ANSA).

