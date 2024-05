Lautaro garante que deseja renovar com Internazionale

ROMA, 6 MAI (ANSA) - O atacante Lautaro Martínez, da Internazionale, tranquilizou os torcedores do clube italiano ao garantir que deseja renovar seu contrato com os nerazzurri.

Artilheiro da atual edição da Série A da Itália, com 23 gols, Lautaro afirmou que está se sentindo bem em Milão e pretende prosseguir vestindo a camisa interista.

"Desde que cheguei na Inter, todas as pessoas me trataram de uma forma especial. Eles me deram uma mão enorme e sempre serei grato por isso. Desde que comecei a jogar digo que no futebol nunca se sabe o que vai acontecer, mas sei e tenho certeza que me sinto muito bem em Milão, então tenho vontade de renovar e espero que isso possa ser fechado", comentou o argentino em entrevista ao "Che Tempo che fa".

O centroavante de 26 anos, que está na Inter desde 2018, está quase completando 300 partidas pelos nerazzurri e já atingiu a marca de 128 gols. O campeão mundial de 2022 já venceu sete títulos na Itália, entre eles dois Campeonatos Italianos.

Em comparação com a conquista de 2020/21, Lautaro assumiu um protagonismo maior na atual temporada e foi um dos principais pilares da campanha que culminou no 20º Scudetto interista.

O vínculo do artilheiro com a Internazionale expira em 2026 e já foi associado a uma possível transferência para o Barcelona no próximo mercado, de acordo com vários veículos espanhóis.

(ANSA).

