Chefe da AIEA busca supervisões nucleares mais rígidas no Irã

Por Francois Murphy

VIENA (Reuters) - O chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU, Rafael Grossi, viajou para o Irã nesta segunda-feira na esperança de reforçar a supervisão de sua agência sobre as atividades atômicas de Teerã após vários contratempos, mas analistas e diplomatas dizem que ele tem influência limitada e precisa ter cuidado com promessas vazias.

A decisão do ex-presidente dos EUA Donald Trump, em 2018, de abandonar um acordo histórico entre o Irã e as principais potências, que trocava restrições nucleares por alívio de sanções, fez com que o acordo se desfizesse. Desde então, o Irã acelerou seu enriquecimento de urânio e reduziu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica.

"O nível de inspeção (no Irã) não está no nível que deveríamos ter", disse Grossi à Sky News no mês passado.

"Dada a profundidade e a amplitude do programa, deveríamos ter recursos adicionais de monitoramento", afirmou Grossi, que deve se reunir com autoridades, incluindo o negociador nuclear chefe Ali Bagheri Kani e o ministro das Relações Exteriores Hossein Amirabdollahian.

O Irã está enriquecendo urânio com até 60% de pureza, próximo aos cerca de 90% de grau de armamento. Se esse material for enriquecido ainda mais, seria suficiente para duas armas nucleares, de acordo com um parâmetro oficial da AIEA.

O Irã também limitou a capacidade da AIEA de realizar seu trabalho adequadamente. Ela enfrenta uma série de problemas, desde o fracasso contínuo de Teerã em explicar os vestígios de urânio encontrados em locais não declarados até o veto de quase todos os principais especialistas em enriquecimento da AIEA.

Quando retornou de sua última viagem ao Irã, em março de 2023, Grossi acreditava ter conseguido concessões abrangentes de Teerã, delineadas em uma "Declaração Conjunta" com palavras vagas.

Os relatórios da AIEA aos Estados membros mostram que pouco aconteceu.

Grossi esperava que essa declaração levasse à reinstalação de câmeras de vigilância e outros equipamentos de monitoramento removidos a pedido do Irã em 2022. Em vez disso, apenas uma fração das câmeras que a AIEA queria foram reinstaladas.

(Reportagem adicional de Parisa Hafezi)