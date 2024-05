Prejuízo por chuvas no RS já passa de meio bilhão, mostra estimativa

Uma estimativa da Confederação Nacional de Municípios mostrou que o prejuízo deixado pelas chuvas no Rio Grande do Sul passou de mais de meio bilhão.

O que aconteceu

Os temporais causaram mais R$ 559,8 milhões em prejuízos financeiros. Além disso, ao menos 83 pessoas morreram, 111 estão desaparecidas e 850.422 foram afetadas. Segundo a Defesa Civil, 121.967 estão desalojados até o momento.

A Confederação acredita que o prejuízo é ''infinitamente superior'' ao apontado. O número se refere aos dados levantados por 19 municípios, dos 345 atingidos. O valor considera os estragos deixados entre os dias 29 de abril e 5 de maio.

Em 2023, o ciclone extratropical causou mais de R$ 3 bilhões em prejuízos, segundo a mesma estimativa. Na ocasião, foram registrados também 54 mortes. ''As ações de resposta durante o desastre e as ações de recuperação de um Município após o desastre requer apoio federal imediato e que atenda às demandas da população'', escreveu a Confederação.

Estado de calamidade pública em 336 municípios

Ao menos 336 municípios gaúchos estão em estado de calamidade pública. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional editou nova portaria, publicada em edição extra Diário Oficial da União. Governador Eduardo Leite (PSDB) já tinha declarado o estado de calamidade pública do Estado.

Ao obter o reconhecimento do governo federal do estado de calamidade pública, o Estado consegue maior agilidade nas ações de auxílio federal de resposta e reconstrução. Além disso, o governo pode adotar medidas administrativas para o processo de contratação de bens e serviços necessários para socorrer a população e recompor serviços e obras de infraestrutura essenciais, sem necessidade de licitação pública, por exemplo.

Governo Lula quer aprovar MP para o RS até quarta

Expectativa de data foi dada por Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secom da Presidência. Ele falou sobre os trabalhos que o governo federal pretende realizar ao participar de reunião na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

"Precisamos aprovar medida legislativa que excepcionalize, para o dinheiro chegar mais rápido. Porque se for cumprir o prazo normal, fica complicado", afirmou Pimenta.

Todo nosso trabalho político é pedir o apoio da bancada do governo do estado para que a gente crie as condições políticas para até quarta-feira aprovar uma medida. Vai ter uma MP, mas não adianta ter uma medida provisória se não tiver mecanismo para vencer a burocracia e o dinheiro chegar agora para os prefeitos usarem. Eu não gosto de usar essa expressão, mas é de uma operação de guerra que precisamos. Paulo Pimenta, em fala na Assembleia Legislativa do RS

Com Estadão Conteúdo