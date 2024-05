Hang mostra loja da Havan destruída por chuvas em Lajeado; veja como ficou

Em vídeo publicado nas redes sociais da Havan no final de semana, o empresário Luciano Hang aparece visitando a loja localizada no município de Lajeado. Unidade foi inundada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

O que aconteceu

Nas imagens, é possível ver o interior da loja destruído e ainda com água. Além de muito barro, há entulho no chão e mercadorias espalhadas em meio à terra e à água. Uma árvore também caiu sobre o prédio e invadiu a estrutura.

Loja da Havan em Lajeado (RS) após as chuvas Imagem: Reprodução / Instagram

A estrutura do prédio também foi afetada do lado de fora. É possível ver o material branco das paredes e colunas externas amassado e com partes faltando. Além disso, há também muitos galhos e entulho.

Loja da Havan em Lajeado (RS) após as chuvas Imagem: Reprodução / Instagram

Hang aproveitou o vídeo para afirmar que a loja será reconstruída e disse que não fará demissões. Na última semana, a empresa suspendeu a inauguração de uma outra loja no município de Santa Rosa devido às chuvas.

Vale do Taquari, onde fica a unidade da Havan destruída, foi uma das regiões mais atingidas pelas chuvas. O rio Taquari atingiu o maior nível da história ao ultrapassar a marca de 31 metros na madrugada da última quinta-feira (2). O recorde anterior era de 29,9 metros, registrado em 1941.

Antes e depois impressionante. Imagens aéreas feitas na semana passada mostraram como ficou a região da ponte do Rio Taquari, na BR-386. Nelas, a loja da Havan aparece completamente coberta pela água.