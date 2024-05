Hamas suspende negociações no Cairo para cessar-fogo

TEL AVIV, 6 MAI (ANSA) - Em meio à ordem de evacuação do leste de Rafah emitida por Israel, o grupo islâmico Hamas decidiu suspender as negociações no Cairo, capital do Egito, para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Uma fonte da organização radical citada pela emissora Sky News Arabia disse que a decisão foi tomada após "consultas com as outras facções palestinas".

De acordo com o mesmo canal, os mediadores egípcios pediram para a liderança do Hamas "evitar uma escalada militar e dar a possibilidade de conter a crise".

O Egito vem trabalhando intensamente para evitar uma incursão terrestre de Israel em Rafah, que poderia provocar um êxodo de palestinos em direção ao país africano, do outro lado da fronteira.

Israel exige a libertação imediata de todos os reféns, enquanto o Hamas defende um cessar-fogo definitivo e a retirada total das tropas do país judeu. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.