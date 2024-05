Chuvas no RS devem ter pouco impacto em resultado da BB Seguridade

SÃO PAULO (Reuters) - A BB Seguridade não espera que as chuvas que destruíram cidades no Rio Grande do Sul tenham efeito significativo em seus resultados nos próximos trimestre, diante da baixa contratação de seguros de propriedade na região Centro-Sul.

"Não esperamos nenhum tipo de impacto material desta catástrofe no nosso resultado", disse o diretor financeiro da companhia, Rafael Sperendio, em conferência com analistas.

Segundo ele, boa parte da safra de soja da região já foi colhida e em outras culturas a exposição da BB Seguridade é muito baixa.

"Em termos de sinistros, esse evento tem concentração em estruturas físicas, como instalações, armazenagem, edifícios, mas infelizmente a cultura de proteção é pouco difundida", disse o executivo.

Sperendio afirmou que atualmente os seguros residenciais não chegam a 10% do total de prêmios da BB Seguridade "e o Sul é uma fração desta pequena parcela".

O executivo, porém, afirmou que a demanda por seguros deve crescer no Centro-Sul, mas ainda é cedo para se fazer projeções pois há incertezas sobre o espaço no orçamento das famílias para isso.

(Por Alberto Alerigi Jr.)