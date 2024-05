Juiz multa Trump novamente em julgamento criminal e adverte sobre pena de prisão

Por Jack Queen e Luc Cohen e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - O juiz que supervisiona o julgamento criminal de Donald Trump aplicou uma multa de 1.000 dólares e o considerou em desacato ao tribunal pela décima vez por violar uma ordem de silêncio, e advertiu que qualquer outra violação poderia levar o ex-presidente dos Estados Unidos à prisão.

O juiz Juan Merchan disse que as nove multas de 1.000 dólares que ele havia imposto não pareciam estar impedindo o empresário de violar a ordem, que o proíbe de fazer comentários públicos sobre jurados, testemunhas e familiares do juiz e dos promotores se as declarações tiverem o objetivo de interferir no caso.

Merchan afirmou que considerava a pena de prisão "realmente o último recurso" por vários motivos, incluindo a interrupção do julgamento, as implicações políticas de prender um importante candidato presidencial antes de uma eleição e os extraordinários desafios de segurança de encarcerar um ex-presidente com um serviço secreto vitalício.

Mas ele disse que as violações "contínuas e intencionais" da ordem de silêncio por parte de Trump equivalem a um "ataque direto ao estado de direito".

"Não quero impor uma sanção de prisão e tenho feito tudo o que posso para evitar isso. Mas o farei, se necessário", declarou Merchan da tribuna, na ausência do júri.

A lei de Nova York permite multas de até 1.000 dólares ou pena de prisão de até 30 dias por violar uma ordem de silêncio imposta pelo tribunal.

Merchan impôs multa de 1.000 dólares nesta segunda-feira por uma entrevista transmitida em 22 de abril na qual o ex-presidente republicano disse: "Esse júri foi escolhido muito rapidamente - 95% de democratas. A área é quase toda democrata".

Ele concluiu que outras declarações sinalizadas pelos promotores que mencionavam as testemunhas Michael Cohen e David Pecker não violaram a ordem.

Na semana passada, Merchan multou Trump em 9.000 dólares por nove publicações nas mídias sociais que, segundo ele, violaram a ordem de silêncio.

Merchan falou enquanto Trump estava sentado na mesa do réu no tribunal de Nova York, no primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos EUA.

O julgamento criminal de Trump sobre pagamento secreto a uma atriz pornô, que está entrando em seu 12º dia, já contou com o depoimento de uma ex-assessora do ex-presidente e de um ex-editor de tabloide sobre as ações de Trump durante sua primeira candidatura presidencial para abafar histórias de comportamento sexual pouco lisonjeiro.

Os promotores de Nova York acusam Trump de falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento de 130.000 dólares à estrela pornô Stormy Daniels, que alega ter tido um encontro sexual com ele em 2006. Trump se declarou inocente e nega ter tido relações sexuais com Daniels.

Trump reclama com frequência que a ordem de silêncio limita sua capacidade de apresentar seu caso aos eleitores para uma nova candidatura à Casa Branca.

Falando aos repórteres antes da sessão de segunda-feira, Trump se recusou a comentar sobre Cohen, seu ex-advogado que deverá ser uma testemunha importante no julgamento.

No entanto, ele repetiu alegações, sem mostrar provas, de que os promotores de Nova York estão trabalhando com o presidente norte-americano, Joe Biden, um democrata, para prejudicar suas perspectivas políticas e disse que Merchan enfrenta um conflito de interesses porque sua filha trabalhou para políticos democratas. Os advogados de Trump tentaram, sem sucesso, retirar Merchan do caso.

"O juiz tem me amordaçado e eu não tenho permissão para falar sobre, eu acho, seu conflito total", disse Trump a repórteres do lado de fora do tribunal. "Ele tirou meu direito constitucional de falar."