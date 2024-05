Ibovespa avança com blue chips em começo de semana com bateria de balanços

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta segunda-feira, com Itaú entre os principais suportes antes da divulgação do balanço do primeiro trimestre, enquanto Braskem desabava após a Adnoc desistir da negociação para comprar a fatia da Novonor na petroquímica.

Às 11:02, o Ibovespa subia 0,42 %, a 129.043,77 pontos. O volume financeiro somava 3,2 bilhões de reais.

Investidores também estão atentos à agenda da semana, que, no Brasil, traz uma série de balanços corporativos, além de decisão de política monetária.

"Após a sinalização do presidente do Banco Central indicando a possibilidade de redução do ritmo de redução da taxa de juros, os mercados devem buscar pistas sobre uma eventual alteração na taxa terminal de Selic", afirmaram economistas do Bradesco.

Pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira mostrou que economistas consultados pelo BC passaram a ver juros mais altos ao final de 2024, com as projeções agora embutindo corte de apenas 0,25 ponto percentual na Selic nesta semana.

No exterior, a agenda macroeconômica é mais fraca nos Estados Unidos nos próximos dias, após centralizar as atenções na semana passada, quando o Federal Reserve sinalizou que deve manter os juros nos níveis atuais por mais tempo.

Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, tinha elevação de 0,57%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,5057%, de 4,5% na sexta-feira.

DESTAQUES

- BRASKEM PNA desabava 13,71%, a 19,89 reais, após o grupo de Abu Dhabi Adnoc revelar que não tem mais interesse em continuar com negociações com a Novonor para aquisição de participação da empresa na petroquímica brasileira. A Adnoc havia apresentado em novembro uma oferta não vinculante pela participação da Novonor na Braskem que implicava um preço por ação de 37,29 reais, totalizando um valor de 10,5 bilhões de reais.

- GERDAU PN avançava 0,71%, a 19,80 reais, tendo como pano de fundo relatório de analistas do Itaú BBA elevando a recomendação das ações para "outperform", com preço-alvo de 24 reais.

- VALE ON subia 0,56%, a 64,35 reais, respondendo por um suporte relevante, endossada pela alta dos preços futuros do minério de ferro na China após feriado naquele país em parte da semana passada. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 2,63%, a 896 iuanes (124,21 dólares) a tonelada, o maior valor desde 7 de março.

- MINERVA ON recuava 3,53%, a 6,02 reais, tendo no radar relatório de analistas do BTG Pactual cortando a recomendação das ações para "neutra", com preço-alvo de 8 reais.

- PETROBRAS PN avançava 0,93%, a 40,26 reais, em dia de alta dos preços do petróleo do exterior, com o Brent mostrando acréscimo de 0,64%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 1,09%, a 32,55 reais, antes da divulgação do balanço após o fechamento do mercado. BRADESCO PN subia 0,07%, a 13,79 reais. Ainda no setor, SANTANDER BRASIL UNIT valorizava-se 2,06% e BANCO DO BRASIL ON tinha elevação de 0,32%.