Hospital diz a Moraes que Jefferson tem condição de receber alta médica

O hospital Samaritano de Botafogo, no Rio de Janeiro, informou hoje (26) que o ex-deputado Roberto Jefferson tem condição de receber alta médica e, com isso, dar continuidade ao seu tratamento fora da unidade hospitalar.

O que aconteceu

Documento foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele havia dado prazo de 48 horas para hospital dizer se Jefferson receberia alta ou não. O ex-deputado está internado desde junho do ano passado após cair e bater a cabeça na cela onde estava, no presídio de Bangu 8.

(...) em que são solicitadas informações sobre o atual estado de saúde de Roberto Jefferson Monteiro Francisco e eventual possibilidade de alta hospitalar, requerer a juntada do relatório médico anexo, bem como informar que o paciente tem condições de alta médica para dar continuidade ao seu tratamento fora do ambiente hospitalar, com a manutenção do plano terapêutico e dos acompanhamentos propostos. Trecho de comunicado

O UOL entrou em contato com os advogados do ex-deputado. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado.

A prisão de Jefferson

O ex-deputado foi preso em outubro de 2022 por ofensas a autoridades e ataques às instituições democráticas brasileiras. Ele também responde por atirar e lançar granadas contra agentes da PF que cumpriam mandados de busca na casa dele, em Levy Gasparian (RJ).

Defesa de Jefferson teve várias derrotas judiciais recentes. Além das negativas para revogar a prisão preventiva, Moraes também negou pedidos dos advogados para que o caso tramite na Justiça Federal do DF.