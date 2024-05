Lucro da Vamos sobe 8% no 1º tri e supera estimativas

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de aluguel e gestão de frotas de veículos pesados Vamos teve alta de 8,2% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com mesmo período de 2023, em resultado acima do esperado por analistas.

A empresa da holding Simpar teve lucro líquido de 183 milhões de reais de janeiro e março contra expectativa média de analistas de resultado positivo de 166,3 milhões de reais, segundo dados da LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 819,8 milhões de reais, um avanço de 24,4% na comparação anual. Analistas esperavam, em média, Ebitda de 788,7 milhões de reais para a empresa.

A receita líquida consolidada da Vamos somou 1,73 bilhão de reais no primeiro trimestre, em linha com os primeiros três meses de 2023, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira.

No segmento de locação, a receita líquida da companhia subiu 21,6% ano a ano, para 979,3 milhões de reais, com um Ebitda de 793,2 milhões de reais, 40,6% superior ao registrado no primeiro trimestre do ano passado. A empresa expandiu sua frota locada para 44,7 mil ativos, representando 90% da frota total.

Em seminovos, a receita líquida cresceu 56% na base anual, para 150,3 milhões de reais, com margem bruta de 23,4%.

"O principal fator que alavancou nosso resultado, de fato, foi o crescimento da locação", disse o presidente-executivo da Vamos, Gustavo Couto, à Reuters.

A alavancagem medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda encerrou março em 3,44 vezes, de 3,23 vezes um ano antes, devido à antecipação na implantação de novos contratos.

"Mas se você olhar a trajetória daqui para frente, principalmente no segundo semestre, é uma trajetória de desalavancagem", disse o executivo.

(Por Patricia Vilas Boas)