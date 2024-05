Veja os ensinamentos do bilionário Warren Buffett aos investidores

Dono de uma fortuna estimada em US$ 131,7 bilhões segundo a revista Forbes, o megainvestidor Warren Buffett comandou no último sábado (4) a conferência anual da Berkshire Hathaway, conglomerado de investimentos que construiu ao lado de Charlie Munger. A parceria bem-sucedida da dupla traz inúmeros ensinamentos para os investidores.

O que aconteceu

A 60ª conferência anual da Berkshire Hathaway aconteceu no último sábado (4). O evento foi marcado por homenagens a Munger, que faleceu em novembro do ano passado, e os anúncios de redução de 13% da participação da empresa na Apple e da evolução do caixa disponível a companhia para US$ 189 bilhões, o equivalente a R$ 955 bilhões na cotação atual do dólar.

Relatório mostra ensinamentos dos megainvestidores. No dia da conferência, o analista Henrique Vasconcellos, da Nord Investimentos, publicou uma lista com as principais lições a serem aprendidas a partir da trajetória de Buffett e Munger à frente do conglomerado de investimentos.

Quanto mais tempo, melhor

O patrimônio de Buffett foi quase todo construído após os 65 anos. Segundo Vasconcellos, mais de 95% da fortuna do megainvestidor foi obtida com o efeito dos juros compostos sobre o dinheiro. Tal movimento indica a importância de olhar para os investimentos no longo prazo.

Uma vez que você entende o efeito do tempo e dos juros compostos sobre o seu dinheiro, a única questão a ser solucionada é trabalhar o psicológico para ter esse horizonte de longo prazo enraizado em sua mente.

Henrique Vasconcellos

Não se endividar para investir

Outro ensinamento de Buffett é de não se endividar para realizar investimentos. Em uma das conferências da Berkshire Hathaway, ele parafraseou Munger e mencionou o álcool, o amor e a alavancagem como "as três maneiras de uma pessoa esperta quebrar".

A alavancagem é um termo utilizado para multiplicar certa rentabilidade a partir do endividamento. As operações citadas pelo bilionário como um risco permitem que seja investido um valor maior do que o patrimônio pessoal ou da empresa.

Invista em empresas simples e saudáveis

Invista em empresas simples, compreensíveis e fáceis de administrar. A procura de Buffett por companhias como a Coca-Cola, mostra uma lição dele ao preferir negócios de fácil entendimento dos detalhes que levam a empresa ao sucesso. O ensinamento considera que os bons investimentos conseguem se sustentar mesmo com erros de gestão.

Bancos, serviços de pagamentos e petroleiras são áreas que têm presença garantida. Também presente na carteira do bilionário, a Apple poderia fugir do conceito adotado. Vasconcellos, no entanto, observa que a empresa é vista por Buffett como uma vendedora de aparelhos eletrônicos.

"Pechinchas" não são mais as melhores opções. Para os sócios da Berkshire Hathaway, as aquisições baratas sem considerar a qualidade do negócio não são as melhores opções dos dias atuais. Segundo Munger costumava dizer, "uma boa empresa a um preço aceitável é muito superior a uma empresa ruim a um preço baixo".

Escolha por negócios capazes de reinvestir seus lucros. As altas taxas de retorno e o reinvestimento também é visto como determinante para o crescimento das companhias consideradas bons investimentos.

Aposte em empresas que conseguem repassar seus custos por meio das receitas. A empresa de chocolates See's Candies é recorrentemente lembrada por Buffett como um caso positivo de mudança da forma de enxergar os investimentos. A compra de produtos da marca para presentear permitia que a empresa repassasse seus custos de forma mais natural.

Uma forma de monitorar isso é por meio das margens das empresas. Se ela estiver crescendo e perdendo margem, provavelmente não consegue repassar os preços, mas apenas ganhar escala.

Henrique Vasconcellos

Investir é psicológico

Investidores têm que lidar com a oscilação dos ativos escolhidos. Como o mercado financeiro vive de ciclos, haverá períodos de desempenho ruins e, por isso, é importante estar mentalmente consciente das decisões.

Foco e disciplina na estratégia escolhida é fundamental. Caso fique "pulando de galho em galho" em busca por diferentes modalidades rentáveis, o mercado por te derrotar em todas as estratégias.

Use a volatilidade como sua aliada. Ainda que o movimento de queda de preço dos ativos seja prejudicial ao bolso, o movimento representa uma janela de negócios para o longo prazo. Deixe que os gestores se preocupem com a volatilidade em curtos períodos.

Não tenha medo de concentrar

A carteira de Buffett tem exposição em empresas consolidadas. Mesmo com a redução de 13% da sua participação na Apple, a empresa segue com 27% do portfólio da empresa.