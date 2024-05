Ataque contra hospital no sudoeste da China deixa 2 mortos e mais de 20 feridos

Duas pessoas morreram e 21 ficaram feridas em um ataque com faca nesta terça-feira em um hospital da província de Yunnan, no sudoeste da China, informaram as autoridades locais.

"Um ataque com faca ocorreu no Hospital Chengnan, no município de Zhenxiong, com dois mortos e 21 feridos", afirmou a prefeitura em um comunicado publicado em sua conta na plataforma WeChat.

O suspeito - um homem que mora em uma cidade próxima - está sendo investigado, acrescentaram as autoridades.

Os feridos recebem atendimento no hospital, afirmaram as autoridades.

Imagens publicadas pelo site de notícias The Paper, também estatal, mostram um homem apontando uma faca para outro indivíduo no saguão de um hospital, no momento em que a polícia chegava ao local.

Os ataques violentos são raros na China, país onde a posse de armas de fogo pelos cidadãos é proibida.

Nos últimos anos, no entanto, foram registrados vários ataques com facas.

Em agosto, duas pessoas morreram e sete ficaram feridas em Yunnan em um ataque com faca executado por um homem com transtornos mentais.

Um mês antes, seis pessoas morreram e uma ficou ferida em um ataque com faca em um jardim de infância na província de Guangdong, sul do país.

tjx-oho-jnd/chv/avl/es/zm/fp

© Agence France-Presse