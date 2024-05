Light tem novo plano de recuperação judicial aprovado

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Light informou no sábado que seu conselho de administração aprovou os termos e condições de um novo plano de recuperação judicial para a companhia.

O documento foi protocolado no processo de recuperação judicial em curso na 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Entre as medidas previstas estão o aporte de recursos mediante aumento de capital, capitalização de determinados créditos por meio de títulos conversíveis e não conversíveis, e pagamento integral de credores com créditos de até 30 mil reais.

De acordo com o fato relevante da Light, o novo plano reflete modificações para alinhar os interesses de credores e outros "stakeholders" e detalha as etapas de implementação das medidas para recuperação da companhia.