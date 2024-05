Verstappen resiste a Norris e vence GP da Emilia-Romagna

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, a sua quinta vitória em sete corridas realizadas, aumentando a sua liderança no Mundial de Fórmula 1, neste domingo (19) no circuito de Ímola, na Itália, em que resistiu ao assédio do britânico Lando Norris (McLaren).

Norris terminou em segundo e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completou o pódio.

O quarto lugar ficou com Oscar Piastri (McLaren) e o quinto com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

Verstappen conquistou um novo triunfo controlando seus rivais, especialmente Norris, a quem conteve na largada e na parte final da corrida.

"Com mais umas duas voltas eu poderia ter ultrapassado o Max. Difícil, foi uma pena, lutei até a última volta. Mas podemos dizer que estamos no mesmo nível da Red Bull e da Ferrari, lutando para ficar em segundo ou primeiro", disse Norris após o GP.

Verstappen, que largou da pole position, reconheceu que o seu concorrente britânico o levou ao máximo: "Tive que forçar muito para ter essa diferença no início. Estávamos muito fortes no meio, mas nas últimas dez voltas fiquei sem aderência".

O horizonte parecia completamente aberto para 'Mad Max' no circuito Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, mas o atual tricampeão mundial suou muito para alcançar a 59ª vitória da carreira.

Ao volante de seu poderoso Red Bull, ele cruzou a linha de chegada com menos de um segundo de vantagem sobre Norris, vencedor da última corrida, em Miami, no início de maio, com Verstappen em segundo lugar.

- Leclerc se consola -

Atrás da luta pela vitória estava a primeira Ferrari, de Leclerc, para consolo da torcida local. Como a maioria das equipes, a 'Scuderia' adicionou uma série de melhorias aos seus SF-24 neste fim de semana, cultivando esperanças de vitória em casa.

"Pelo menos é um pódio! Mas não fico feliz quando não ganho. Hoje não conseguimos", disse Leclerc.

Seu companheiro Sainz, que deixará a equipe no final da temporada, não gostou das mudanças no carro: "No geral é muito difícil de pilotar. Algo que precisamos investigar".

Atrás vieram as duas Mercedes, com o britânico Lewis Hamilton em sexto e seu compatriota George Russell em sétimo.

No Mundial, Verstappen tem agora 48 pontos de vantagem sobre o novo segundo colocado, Leclerc, que supera o outro piloto da Red Bull, Sergio Pérez, que pouco apareceu em Ímola, terminando apenas em oitavo.

- Senna 'Forever' -

O fim de semana foi a ocasião para o paddock homenagear Ayrton Senna, falecido há 30 anos em Ímola. Em uma coincidência simbólica, Verstappen conquistou a oitava pole consecutiva, todas possíveis desde o Grande Prêmio de Abu Dhabi, em 2023, igualando um recorde do lendário ídolo brasileiro.

Sebastian Vettel, aposentado da F1 e tetracampeão mundial, pilotou a McLaren MP4/8 de Senna neste domingo para emoção do público.

"Além de ser um piloto incrível, ele representa muito mais", disse Vettel, vestindo uma camisa com as cores do Brasil e a mensagem 'Forever' ('Para sempre').

O alemão também liderou uma volta de honra a pé nesta semana no circuito, com os pilotos de F1, F2 e F3, antes de observar um minuto de silêncio em memória de Senna, na curva Tamburello, onde faleceu.

"Ele era uma figura de destaque, uma voz que lutou pela educação e contra a pobreza", lembrou.

Ao longo do fim de semana os pilotos e equipes também lembraram do austríaco Roland Ratzenberger, falecido um dia antes de Senna em outro acidente.

- Classificação do GP da Emilia-Romagna, 7ª etapa do Mundial de Fórmula 1, disputada neste domingo no circuito Enzo e Dino Ferrari (4.909 km) em Ímola, na Itália:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull)

os 309,049 km em 1h 25:25.252

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 0.725

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 7.916

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 14.132

5. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) a 22.325

6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 35.104

7. George Russell (GBR/Mercedes) a 47.154

8. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) a 54.776

9. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1:19.556

10. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

11. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) a 1 volta

12. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 1 volta

13. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

14. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta

15. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) a 1 volta

16. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta

17. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) a 1 volta

18. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) a 1 volta

19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

- Melhor volta na corrida: George Russell (GBR/Mercedes) 1:18.589 na 54ª volta (média: 249,699 km/h)

- Abandonos: Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes): problema mecânico na 54ª volta.

- Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 161 pts

2. Charles Leclerc (MON) 113

3. Sergio Pérez (MEX) 107

4. Lando Norris (GBR) 101

5. Carlos Sainz Jr (ESP) 93

6. Oscar Piastri (AUS) 53

7. George Russell (GBR) 44

8. Lewis Hamilton (GBR) 35

9. Fernando Alonso (ESP) 33

10. Yuki Tsunoda (JPN) 15

11. Lance Stroll (CAN) 11

12. Oliver Bearman (GBR) 6

13. Nico Hülkenberg (ALE) 6

14. Daniel Ricciardo (AUS) 5

15. Esteban Ocon (FRA) 1

16. Kevin Magnussen (DIN) 1

17. Alexander Albon (TAI) 0

18. Zhou Guanyu (CHN) 0

19. Pierre Gasly (FRA) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Logan Sargeant (EUA) 0

- Mundial de construtores:

1. Red Bull 268 pts

2. Ferrari 212

3. McLaren-Mercedes 154

4. Mercedes 79

5. Aston Martin-Mercedes 44

6. Racing Bulls-Red Bull 20

7. Haas-Ferrari 7

8. Alpine-Renault 1

9. Williams-Mercedes 0

10. Sauber-Ferrari 0

