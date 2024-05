Vai abrir um negócio? Veja dicas para já começar vendendo bem

O empresário Paulo Manuel diz que sempre vendeu bem e atribui o bom desempenho da rede TZ Viagens à consultoria, assessoria e assistência que presta aos clientes que fecham pacote de viagem.

A capacitação de vendas contínua e os treinamentos de técnicas de vendas são essenciais. Além da troca de experiência entre franqueados e os melhores cases da marca para mantermos o patamar de nosso desempenho.

Paulo Manuel, CEO da TZ Viagens

Como vender bem?

Venda é o resultado de um trabalho ou serviço com diferencial de mercado. É o que diz Flávio Santos, CEO da Fábrica de Resultados, e destaca que, em todas as empresas que atua, é feita a construção de uma jornada de venda baseada na geração de valor do cliente.

Venda é uma consequência, nós podemos trabalhar a diferenciação perante a concorrência, geração de valor por meio das etapas de vendas, melhorar a comunicação e criar ofertas irresistíveis que se alinham aos motivos de compra do cliente (mapeados). Aumentando assim a conversão de fechamento, fazendo que o time venda sempre e principalmente tenham clientes que viram

vendedores.

Flávio Santos, CEO da Fábrica de Resultados

Vendas recorrentes para vender sempre. Esse é o lema de Raphael Guilhon Rodrigues, especialista em estratégias para pequenas e médias empresas. Ele acredita que a recorrência da venda é um ponto importante para o negócio.

A chave para vender constantemente está na recorrência. Ao escolher um produto ou serviço para oferecer, é fundamental avaliar sua frequência de compra pelo cliente. É necessário identificar a dor específica que seu negócio resolve e alinhar isso às expectativas do público-alvo. Esteja atento à saúde do seu negócio e à demanda do mercado.

Raphael Guilhon Rodrigues, especialista em estratégias para PMEs

Meta de vendas deve constar no plano de negócios

Plano de vendas deve vir em primeiro lugar. Para Cássio Ferraro, consultor de negócios do Sebrae-SP, não dá para criar uma estratégia de vendas sem pensar no plano de negócio estruturado antes de abrir a empresa.

O plano de negócio mostra se é viável ou não vender aquele tipo de produto, ou serviço, a taxa de atratividade de ambos, as metas de vendas, qual o tempo de retorno do investimento. É hipotético dizer que um negócio já vai começar um negócio vendendo. As pessoas precisam conhecer o produto, sua qualidade para, depois, começar a consumir.

Cássio Ferraro, Consultor de negócios do Sebrae-SP

Redes sociais e e-mail marketing ajudam na divulgação

Investir na divulgação da marca é a primeira coisa que se deve ter em mente antes de criar um plano de ação de vendas. "Rede social, e-mail marketing, telefone e todos os canais de propaganda são investimentos necessários para tornar o empreendedor conhecido."

Conhecer seu público alvo é fundamental. Manuel, da TZ Viagens, diz que também é importante conhecer o produto e o público-alvo para quem vai vender. "A consultoria nos obriga a dar um atendimento personalizado que exige conhecer bem o viajante, seja suas preferências de viagem, necessidades, motivações de viagem e sonhos de viagem."

Comércio eletrônico, logística e embalagem

Se o produto é vendido pela internet, outro ponto que merece atenção é a logística. "Se eu vendo um lápis e ele custa R$ 1 e o frete é R$ 15, esta venda não é viável, por exemplo", sinaliza Ferraro. Outro ponto de atenção é a embalagem para não danificar o produto, orienta o especialista do Sebrae.

Pós-venda

O Brasil ainda tem pouca cultura de pós-venda. Dentro do plano de negócio, é preciso ter o quanto é preciso vender para se tornar viável. Daí se estabelece a meta. "Não adianta colocar uma meta inatingível porque pode frustrar", afirma Ferraro.

Dicas para vender mais

A seguir, confira as dicas práticas dos especialistas para vender bem

1. Compreenda a dor do cliente: entenda claramente qual problema seu produto ou serviço resolve e para quem ele é direcionado.

2. Priorize o cliente: concentre-se nas necessidades e exigências do cliente em constante mudança para manter seu produto ou serviço.

3. Equipe de vendas capacitada: invista na formação da sua equipe de vendas para garantir um atendimento de qualidade e eficácia na condução das vendas.

4. Estabeleça um processo de vendas: implemente um sistema de vendas bem definido e adaptado às necessidades do cliente em todas as etapas da jornada de compra.

5. Utilize um CRM eficiente: utilize ferramentas de gestão de vendas para acompanhar o histórico e o progresso das vendas, garantindo uma visão detalhada do desempenho do seu negócio.

6. Priorize a experiência do cliente: ofereça uma experiência excepcional ao cliente em todas as etapas da jornada de compra, superando suas expectativas e criando vínculos duradouros.

7. Explore canais de vendas digitais: adote uma abordagem "figital" integrando lojas físicas e virtuais para proporcionar uma experiência omnicanal aos clientes. Utilize de plataformas de "Business Messaging" que ajudarão sua empresa ter uma conversa mais empática com seus clientes através do WhatsApp, Instagram e Google RCS, por exemplo.

8. Invista em redes sociais: mesmo com uma loja física, é essencial estar presente nas redes sociais para alcançar um público mais amplo e aumentar a visibilidade da sua marca.

9. Promoções genuínas: ofereça promoções verdadeiras e relevantes para atrair e fidelizar clientes.

10. Crie um ambiente de loja memorável: cuide do ambiente da sua loja, proporcionando uma experiência agradável e diferenciada que deixará uma impressão positiva nos clientes.