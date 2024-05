Sassuolo perde e é rebaixado para Série B do Campeonato Italiano

ROMA, 19 MAI (ANSA) - O Sassuolo perdeu neste domingo (19) por 2 a 0 para o Cagliari, no estádio Città del Tricolore, no norte da Itália, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Italiano.

Os gols da partida foram marcados por Matteo Prati e Gianluca Lapadula, que converteu um pênalti no término da etapa final.

Com a derrota em casa, a vitória do Frosinone e o empate entre Udinese e Empoli, a equipe tornou-se o segundo time a ser rebaixado para a Série B, após o Salernitana.

Faltando uma rodada para o final da competição, o Sassuolo soma apenas 29 pontos, no penúltimo lugar da tabela, e, portanto, amargará o primeiro rebaixamento de sua história. Ao todo, o clube foi derrotado 22 vezes e só teve sete vitórias na temporada. (ANSA).

