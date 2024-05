Favorito no Giro, Pogacar vence 15ª etapa e mantém camisa rosa

ROMA, 19 MAI (ANSA) - O esloveno Tadej Pogacar, da equipe UAE Team Emirates, venceu neste domingo (19) a 15ª etapa do Giro d'Italia, uma das provas mais tradicionais do ciclismo mundial, e conservou a camisa rosa destinada ao líder da competição.

Favorito ao título, Pogacar faturou a etapa de 222 quilômetros entre Manerba del Garda e Livigno (Mottolino) para comemorar sua quarta vitória no ano na etapa de uma corrida.

O esloveno cruzou a linha de chegada à frente do colombiano Nairo Quintana (Movistar), que terminou na segunda colocação.

"Este é sem dúvida um dos melhores dias da minha carreira", afirmou ele.

"Tínhamos a ideia de vencer esta etapa desde dezembro. Fomos perfeitos como equipe. Estou realmente muito feliz por ter vencido a etapa rainha em Livigno que é um dos meus lugares favoritos na Itália", acrescentou.

Ao todo, serão 21 etapas, com o encerramento na capital Roma em 26 de maio. Pogacar já tem dois títulos no Tour de France, mas participa pela primeira vez do Giro e lidera a classificação geral. (ANSA).

