Número de desaparecidos no RS devido às enchentes recua para 89; mortos são 155

SÃO PAULO (Reuters) - O número desaparecidos em decorrência das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul diminuiu para 89, enquanto o número de mortes confirmadas permaneceu em 155, conforme balanço mais recente da Defesa Civil estadual divulgado neste domingo.

O Estado, assolado por fortes chuvas nas últimas semanas, tem agora 463 dos seus 497 municípios afetados. O desastre, a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, já impacta mais de 2,3 milhões de pessoas, com mais de 540 mil desalojadas e 806 feridas.

No sábado, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), visitou as áreas atingidas pelas enchentes na região do Vale do Taquari e prometeu acelerar esforços para reconstrução dos municípios.