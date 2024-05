Polícia investiga sumiço de quase 3 meses de advogada em Petrópolis

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o que aconteceu à advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, 55, desaparecida desde o dia 29 de fevereiro deste ano. Ela foi vista pela última vez ao estacionar seu carro em um shopping de Petrópolis, Região Serrana do Rio.

O que aconteceu

Câmeras de segurança mostram Anic pela última vez. Depois de estacionar o veículo no centro de compras, ela vai a pé até um Jeep Compass preto, que leva a mulher.

A investigação está em segredo de Justiça. A policia ainda apura se a advogada e estudante de psicologia está viva, segundo reportagem de O Globo.

Preso, um técnico de informática é um dos suspeitos. Amigo da família de Anic, ele chegou a viajar com ela e o marido, e tinha acesso à rotina da casa, também em Petrópolis. Foi ele quem instalou as câmeras de vigilância na residência a pedido do casal.

A advogada é casada com um professor de 78 anos. Ele é um dos filhos do fundador de um complexo educacional na Baixada Fluminense que deu origem à universidade Unigranrio, vendida em 2021.

Ameaça e prisões

Por volta das 19h daquele dia, o marido recebeu uma mensagem no celular. O comunicado dizia que a vítima estava com ele e exigia que a polícia não fosse avisada. Desde então, foram vários contatos. Em um deles, o homem pediu que o resgate fosse pago em bitcoins.

Em razão das ameaças, a ocorrência só foi registrada em 14 de março. Uma das mensagens dizia que o marido era monitorando em tempo real: até as roupas usadas por ele foram descritas na ligação, diz o jornal.

Depois que a Polícia Civil entrou no caso, quatro suspeitos foram presos, incluindo o técnico de informática.