Casal é preso por matar e cortar pênis de homem em Altamira, no Pará

Imagem: Divulgação Polícia Civil do Pará

Do UOL, em São Paulo

Um homem e uma mulher foram presos na sexta-feira (17) por matar e cortar o pênis de um homem em Castelo dos Sonhos, em Altamira, no Pará. O caso foi confirmado pela Polícia Civil do estado.

O que aconteceu

A dupla é acusada de ter matado Doracio Bueno de Oliveira, 56 anos, em agosto de 2023. O crime ocorreu no distrito de Castelo dos Sonhos, que pertence ao município de Altamira, no Pará.

O homem preso confessou a autoria do crime, segundo a polícia. A informação é que ele teria matado e cortado o órgão genital de Doracio após ele ter pago para ter relações sexuais com a companheira do suspeito.

A mulher suspeita de participar do crime tinha desafetos com Doracio, segundo as investigações. Ela não chegou a confessar o crime aos policiais. Ambos foram presos por homicídio qualificado.

A Polícia Civil informou que ambos foram presos atendendo a um mandato de prisão preventiva expedido pela Justiça. Segundo a polícia, o casal está à disposição da Justiça.