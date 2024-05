Embraer tem prejuízo líquido menor no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer divulgou nesta terça-feira prejuízo líquido ajustado de 63,5 milhões de reais no primeiro trimestre ante resultado negativo de 460,5 milhões apurado no mesmo período do ano passado.

A companhia entregou 25 aeronaves no período, 67% mais que um ano antes, o que fez a receita líquida crescer 19%, para 4,5 bilhões de reais.

A Embraer reafirmou estimativas para 2024, que incluem entregas de 72 a 80 aviões comerciais e 125 a 135 jatos executivos. A receita total esperada para o ano deve ficar entre 6 bilhões e 6,4 bilhões de reais.

(Por Gabriel Araújo)