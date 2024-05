Manifestantes pró-Palestina protestam perto do Met Gala em Nova York

Marchas de manifestantes pró-Palestina convergiram na segunda-feira (6) para as imediações do Met Gala em Nova York, em um protesto contra a guerra em Gaza que resultou em várias detenções, anunciou a polícia.

Alguns manifestantes saíram da Universidade de Columbia, epicentro dos protestos pró-Palestina nos campi americanos, e atravessaram Manhattan para se aproximar do local da festa na Quinta Avenida.

O Met Gala, que atrai celebridades, estilistas e jornalistas, é uma gigantesca arrecadação de fundos anual para "The Custome Institute", do "Metropolitan Museum of Art".

Jornalistas da AFP confirmaram que várias detenções foram efetuadas enquanto as celebridades caminhavam pelo tapete vermelho e posavam para as fotos.

Na rede social X, os organizadores dos protestos publicaram um panfleto para um evento chamado "Dia de Fúria em Gaza em toda a cidade".

Sob pressão interna da esquerda e da direita em um ano eleitoral, o presidente Joe Biden enfrenta um momento delicado, pressionando por um acordo de cessar-fogo e alertando Israel para não invadir a cidade de Rafah, em Gaza.

bur-nro/mtp/cjc/dbh/fp

© Agence France-Presse