Ouvidor da Polícia abre ação contra deputado que citou festa de Mano Brown

Cláudio Silva, ouvidor da Polícia de SP, protocolou ontem uma ação por dano moral contra o deputado estadual Capitão Telhada (PP), que o atacou por ele ter participado do aniversário do rapper Mano Brown. O líder do Racionais MCs comemorou os seus 54 anos com uma festa no dia 22 de abril no Capão Redondo, zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

"Vou defender a minha honra com queixa-crime contra esse deputado". Cláudio Silva rebateu as críticas do Capitão Telhada e disse ter sido alvo de racismo do parlamentar, que insinuou que havia consumo de drogas no local. Procurado pelo UOL, o Capitão Telhada não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem.

Se vencer ação por dano moral, valor de ação será revertido para instituto mantido por Mano Brown no Capão Redondo, disse. A organização promove aulas de reforço escolar, produção musical e capacitação profissional, explicou o ouvidor da Polícia de SP.

"Já vemos um indivíduo com cigarro duvidoso na mão", disse Telhada ao comentar vídeo de aniversário do rapper. "Opa! Volta o vídeo, eu vi alguém aí! Nosso ouvidor das polícias, Claudinho Silva. Que vergonha ter um ouvidor das polícias em meio a pessoas utilizando droga. Que condições éticas e morais ele tem de exercer a sua atividade como ouvidor das polícias?", disse o parlamentar.