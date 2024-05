Caminhão-tanque pega fogo em posto de gasolina na zona norte de SP

Do UOL, em São Paulo

Um caminhão-tanque pegou fogo em um posto de gasolina na noite de ontem no Jaçanã, zona norte de São Paulo.

O que aconteceu

O fogo começou no caminhão, que estava estacionado na rua Abílio Pedro Ramos, 961. As chamas se alastraram e atingiram a estrutura do posto de gasolina, informaram os Bombeiros.

Algumas casas próximas ao posto também foram danificadas. O fogo foi extinto por volta das 21h. Cinco viaturas atenderam a ocorrência.

Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram a intensidade do fogo.