Reservas internacionais da China caem mais que o esperado em abril, a US$ 3,201 trilhões

As reservas internacionais da China recuaram mais do que o esperado em abril, à medida que o yuan seguiu se desvalorizando em meio a tendência de fortalecimento do dólar.

Dados publicados nesta terça-feira, 7, pela Safe, como é conhecido o órgão regulatório de câmbio da China, mostram que as reservas da segunda maior economia do mundo diminuíram 1,4% no mês passado, ou US$ 44,83 bilhões, a US$ 3,201 trilhões.

Fatores como a taxa de câmbio e mudanças nos preços de ativos contribuíram para o declínio em abril, detalhou a Safe. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda menor das reservas em abril, a US$ 3,230 trilhões, ante US$ 3,246 trilhões em março. Fonte: Dow Jones Newswires.