Bolsas da Ásia fecham em alta, após Wall Street subir pelo 3º pregão seguido

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 07/05/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, após Wall Street acumular ganhos por mais um pregão.

Liderando os ganhos na região asiática, o índice sul-coreano Kospi voltou de um feriado com alta de 2,16% em Seul, a 2.734,36 pontos, impulsionado pelo bom desempenho de ações de chips e de transporte marítimo. Também ao retornar de um feriado, o japonês Nikkei subiu 1,57% em Tóquio, a 38.835,10 pontos, com a ajuda de ações de corretoras e ligadas a eletrônicos.

Ontem, as bolsas de Nova York fecharam em alta generalizada pelo terceiro pregão consecutivo, com destaque para o setor de tecnologia, em boa parte animadas pela possibilidade de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) comece a reduzir juros em setembro, diante de sinais de arrefecimento no mercado de trabalho americano.

Na China continental, as bolsas tiveram altas modestas hoje, também sustentadas ainda pelos últimos sinais de uma reunião do Politburo na semana passada, que enfatizou o papel dos mercados de capitais. O Xangai Composto avançou 0,22%, a 3.147,74 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto assegurou ganho similar, de 0,24%, a 1.796,77 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Taiex subiu 0,63% em Taiwan, a 20.653,53 pontos, mas o Hang Seng ignorou o viés positivo e caiu 0,53% em Hong Kong, a 18.479,37 pontos, pressionado por ações de tecnologia e interrompendo uma sequência de dez sessões de ganhos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu Wall Street e a maioria das asiáticas e ficou no azul, também na esteira de decisão do RBA - como é conhecido o BC local - de deixar seu juro básico em 4,35%, nível em que se encontra desde novembro do ano passado. O S&P/ASX 200 avançou 1,44% em Sydney, a 7.793,30 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires