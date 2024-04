São Paulo vence Barcelona (2-0) no Equador e é 2º no Grupo B da Libertadores

O São Paulo derrotou o equatoriano Barcelona por 2 a 0 nesta quinta-feira (25), em Guayaquil, na estreia do técnico Luis Zubeldía, em duelo da terceira rodada do Grupo B da Copa Libertadores-2024, e se firmou na segunda colocação da chave.

Superior durante a primeira etapa, o Tricolor Paulista aproveitou o bom momento para abrir o placar. O argentino Jonathan Calleri marcou aos 17 minutos o primeiro gol da partida disputada no estádio Monumental. O segundo veio aos 64 minutos por meio de Allison.

O gol de cabeça de Calleri abalou o Barcelona, que na primeira etapa se mostrou anestesiado, sem energia e garra.

A torcida que não parou de torcer durante os 90 minutos fez o clube reagir brevemente, mas não foi o suficiente para empatar no primeiro tempo.

Uma bola mal afastada pelo goleiro Javier Burrai piorou a situação dos anitriões no segundo tempo. Depois de Burrai tirar de soco, a bola caiu nos pés de Alisson, que com um movimento desviou a marcação e com um chute impecável fechou o placar.

Este foi o primeiro gol de Alisson pelo São Paulo nesta Libertadores.

Com a vitória, o tricolor se consolidou em segundo lugar com seis pontos, atrás do argentino Talleres (7 pontos) que nesta rodada também venceu: 2 a 0 sobre o Cobresal.

Com dois empates e uma derrota, o Barcelona ficou em terceiro com dois pontos. O Cobresal, com poucas esperança, é o último da chave com um.

- Barcelona melhora, São Paulo administra -

O intervalo foi bom para o Barcelona, que entrou em campo com vigor renovado. Em sete minutos, três jogadas perigosas aumentaram a tensão para a equipe comandada pelo técnico estreante, o argentino Luis Zubeldía.

Joao Rojas tentou empatar para seu time aos 47 minutos, quando procurou sem sucesso a segunda trave. Um minuto depois ele tentou a sorte do outro lado, mas seu chute foi desviado pelo goleiro Rafael.

Depois foi a vez de Allen Obando que com uma cabeçada teve uma das chances mais claras para o Barcelona.

O São Paulo buscou diminuir o ritmo da partida com os jogadores caindo frequentemente quando sofriam falta, o que começou a irritar os equatorianos.

Nos acréscimos Janner Corozo teve a chance de diminuir para o Barcelona (90'+3) quando ficou cara a cara com Rafael mas seu chute saiu fraco e foi parar nas mãos do goleiro.

Na próxima rodada, marcada para o dia 8 de maio, o Talleres vai receber o Barcelona na Argentina enquanto o São Paulo vai visitar o Cobresal no Chile.

