Itália celebra 150 anos de nascimento do gênio Guglielmo Marconi

BOLONHA, 25 ABR (ANSA) - O dia 25 de abril de 2024 marca o 150º aniversário de nascimento do inventor italiano Guglielmo Marconi (1874-1937), físico e inventor, pioneiro da radiocomunicação e responsável pela primeira iluminação do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Marconi venceu o Prêmio Nobel de Física de 1909 por suas contribuições para o desenvolvimento das ondas de rádio, às quais o mundo moderno deve o surgimento das comunicações sem fio, transcendendo fronteiras.

Em setembro de 1895, ainda aos 21 anos, em seu estúdio em Villa Griffone, em Sasso Marconi, após muitas tentativas, o físico conseguiu o que até então era impensável: enviar um sinal sem fio superando um obstáculo físico, uma colina diante dele.

Já em 1931, quando o Cristo Redentor foi inaugurado, em 12 de outubro, o gênio italiano acionou a iluminação da estátua, remotamente, a 9,2 mil quilômetros de distância, em Roma.

O "Belpaese" promoverá uma série de eventos em sua homenagem.

"Estou feliz que a Itália tenha acordado. Estou fazendo tudo o que posso para colaborar nessas celebrações", disse à ANSA Elettra Marconi, filha dele.

Estão previstos o lançamento de um selo comemorativo; uma conferência internacional com a ganhadora do Nobel Anne L'Huillier e o diretor da Nasa Mark Clampin; espetáculos multimídia, exposições e mais homenagens. (ANSA).

