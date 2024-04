Exposição imersiva do Pequeno Príncipe chega a São Paulo em maio; saiba mais informações

O Pequeno Príncipe, personagem que dá nome ao livro infanto-juvenil do francês Antoine de Saint-Exupéry, é tema de uma exposição imersiva que chega a São Paulo em maio. Intitulada Pegadas do Pequeno Príncipe, a atração teve passagem pelo Rio de Janeiro em 2023, para celebrar o aniversário de 80 anos da obra.

Na capital paulista, a exposição se instala no Shopping Vila Olímpia. São mais de 10 ambientes de propostas interativas que encantam crianças e adultos, com tecnologia, cenografia e espaços 'instagramáveis'.

O valor dos ingressos em São Paulo ainda não foi divulgado - novas informações devem ser liberadas em breve no site da Living Books e no Instagram @livingbooksbr. No Rio de Janeiro, o valor era R$ 19,80 a meia-entrada; crianças até 3 anos não pagavam. Vale ressaltar que, 10% do valor do ingresso será destinado para o hospital pediátrico Pequeno Príncipe, localizado em Curitiba, no Paraná.

Pegadas do Pequeno Príncipe

- Onde: Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia, São Paulo.

- Quando: De 23 de maio a 30 de junho.

- Ingressos: Valores ainda não foram divulgados.

- Para mais informações acesse o site da Living Books, clicando aqui.